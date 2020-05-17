aA
По мере того как жители Литвы все активнее посещают различные торговые точки, специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) напоминают, что существует риск распространения коронавирусной инфекции, если не будут соблюдены установленные требования. Поэтому в это воскресенье они вместе с сотрудниками полиции посетили три литовских рынка и оценили их соответствие мерам по управлению инфекцией COVID-19.
В воскресенье в торговых точках фиксировали нарушения: грозит штраф до 6000 евро
© DELFI / Josvydas Elinskas

На рынках Рудамины, Риетава и Кальварии в это воскресенье проверялось, регулируется ли поток покупателей, обеспечивается ли выделение как минимум 10 кв. м. на одного покупателя, используются ли средства индивидуальной защиты и средства гигиены и др.

Проверки на этих трех торговых площадках выявили нарушения только в одной из них - не было никакой очереди, покупателей пускали на рынок группами более 2 человек, на входе не было предоставлено информации о том, что посещение торговых точек не рекомендовано лицам, входящим в группу риска, а также о необходимости соблюдения правил личной гигиены, необходимость (гигиена рук, этикет чихания, кашля и т. д.).

Статьи по теме:
Минздрав Литвы объявил, на каких условиях смогут открыться салоны красоты и спортклубы  (2)
Памятка о мерах по борьбе с коронавирусом в Литве: что нужно знать?  (14)

На лицо, ответственное за рынок, будет составлен протокол об административных правонарушениях.

НЦОЗ напоминает, что несоблюдение требований гигиены и безопасности общественного здоровья во время карантина влечет за собой административную ответственность. Руководителям юридических лиц или другим ответственным лицам грозит штраф от 1500 до 6000 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В выходные выявлено 66 нарушений карантина в точках торговли и услуг (4)

В течении долгих выходных специалисты НЦОЗ посещали...

TOP новостей

Dalia Grybauskaitė ir Gitanas Nausėda Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė

Перед лицом кризиса сравнили Науседу и Грибаускайте: это два совершенно разных лидера (163)

Недавние опросы показывают, что политики, наиболее...

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Профессор: следы COVID-19 находят во многих других органах и сперме

COVID-19 был недооценен и неправильно понят с момента его...

Arūnas Tarnauskas

Возникшая из киоска с мороженым сеть литовских магазинов и почему ее нет в Вильнюсе (19)

Если в Жемайтии или Сувалкии вам на глаза попадались...

Врач призывает не совершать ошибку: некоторые лекарства вызывают привыкание и могут привести к внезапной смерти

Врач Республиканской вильнюсской больницы (РВБ)...

Первая волна либерализации цен на электроэнергию приближается: что делать, получив предложение сменить поставщика (10)

С 2021 года в Литве будет постепенно отменено...

|Maža didelių žinių kaina