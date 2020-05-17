В воскресенье в торговых точках фиксировали нарушения: грозит штраф до 6000 евро

На рынках Рудамины, Риетава и Кальварии в это воскресенье проверялось, регулируется ли поток покупателей, обеспечивается ли выделение как минимум 10 кв. м. на одного покупателя, используются ли средства индивидуальной защиты и средства гигиены и др.

Проверки на этих трех торговых площадках выявили нарушения только в одной из них - не было никакой очереди, покупателей пускали на рынок группами более 2 человек, на входе не было предоставлено информации о том, что посещение торговых точек не рекомендовано лицам, входящим в группу риска, а также о необходимости соблюдения правил личной гигиены, необходимость (гигиена рук, этикет чихания, кашля и т. д.).

На лицо, ответственное за рынок, будет составлен протокол об административных правонарушениях.

НЦОЗ напоминает, что несоблюдение требований гигиены и безопасности общественного здоровья во время карантина влечет за собой административную ответственность. Руководителям юридических лиц или другим ответственным лицам грозит штраф от 1500 до 6000 евро.