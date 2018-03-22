Летнее время будет действовать семь месяцев - до конца октября.

Зимнее и летнее время вводятся с целью лучше использовать светлое время суток, однако критики говорят, что перевод стрелок часов может вредить здоровью.

Время в Литве, как и во всех странах - членах Евросоюза (ЕС), меняется два раза в год - согласно не ограниченной какими-либо сроками действия директиве ЕС о летнем времени. Брюссель каждые пять лет принимает коммюнике с указанием точного графика ввода и отмены летнего времени.

Правительство и парламент Литвы решили начать консультации с ЕК и странами-членами ЕС по пересмотру установки, касающийся перехода на летнее и зимнее время.

По словам вице-канцлера правительства Дейдидаса Матулёниса, Министерство иностранных дел провело опрос других государств, пять стран поддерживают аргументы Литвы и по сути готовы одобрить решение попросить Еврокомиссию инициировать пересмотр директивы. Д. Матулёнис заявляет, что Финляндия также инициировала дискуссии по поводу такого обращения и призывает присоединиться другие страны ЕС.

Этот вопрос, по его словам, будет подниматься на уровне саммита ЕС.

Еврокомиссия придерживается мнения, что летнее и зимнее время нужно согласовывать на уровне Евросоюза, а нынешние правила позволяют экономить энергию.

Географически одна пятая часть Литвы (западная) попадает в первый часовой пояс, а оставшаяся часть - во второй.