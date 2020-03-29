aA
Минздрав Литвы сообщил, что 29 марта в Литве подтвердили еще 23 случая коронавируса (COVID-19). Общее количество диагностированных случаев заболевания увеличилось до 460. Это данные из всех лабораторий, в которых проводят исследование.
В воскресенье в Литве подтвердили еще 23 случая коронавируса
© AFP / Scanpix

Во всех случаях проводят эпидемиологические расследования.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Минздрав Литвы: будут проверять всех, у кого есть симптомы COVID-19 (1)

Минздрав Литвы 29 марта распространил пресс-релиз,...

Министр здравоохранения Литвы ограничил также продажи респираторов и защитных перчаток (11)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Ситуация в Клайпеде: больной коронавирусом пациент заразил других (1)

Главврач Клайпедской университетской больницы Винсас...

В Каунасе совершил посадку второй самолет со средствами защиты для врачей (26)

29 марта в Каунасском аэропорту совершил посадку...

Предупреждение жителям Литвы перед выходными: полиция максимально мобилизуется (109)

В пятницу глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига...

Минздрав: подметать в подъездах строго запрещается (11)

Из-за угрозы коронавируса Минздрав Литвы отмечает,...

TOP новостей

Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus) Vytautas Kasiulevičius

О чем говорят новые данные: когда Литву ждет пик коронавируса (323)

Профессор Витаутас Касюлявичюс поделился своими...

В воскресенье в Литве подтвердили еще 23 случая коронавируса  всего 460 (1)

Минздрав Литвы сообщил, что 29 марта в Литве...

Министр здравоохранения Литвы ограничил также продажи респираторов и защитных перчаток (11)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Žygimantas Mauricas Tadas Povilauskas Nerijus Mačiulis

Американцы получат по 1200 долларов, а европейцы? (51)

США уже приняли решение, что из-за кризиса, связанного...

Минувшей ночью Литва перешла на летнее время (42)

Минувшей ночью стрелки часов в Литве перевели на час...

|Maža didelių žinių kaina