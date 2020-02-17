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В минувшее воскресенье на трех метеорологических станциях в Литве были превышены все прежние температурные рекорды, сообщает Гидрометеорологическая служба.
В воскресенье в Литве местами были побиты прежние температурные рекорды
© DELFI / Orestas Gurevičius

По ее данным, в Биржай было 6,8 градуса выше нуля, что превысило рекорд прошлого года – 6,3 градуса.

В Клайпеде было 7,8 градуса тепла – это превысило рекорд тепла 1995 года (6,4 градуса).

Рекорд был побит и в Паланге, где было 9 градусов тепла. Прежний рекорд составлял плюс 6,8 градуса.

Метеорологи уже говорили, что 2019 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, а обусловлено это глобальным потеплением климата.

Самым тёплым за всю историю метеонаблюдений был и январь этого года.

ru.DELFI.lt
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