В воскресенье в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные.
В некоторых районах ожидаются грозы. Ветер – юго-восточный, южный, на западе переходящий в западный, северо-западный, порывы будут достигать 7–12 м/с.
Температура воздуха 19–24 градусов выше нуля.
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