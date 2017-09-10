В воскресенье в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные.

В некоторых районах ожидаются грозы. Ветер – юго-восточный, южный, на западе переходящий в западный, северо-западный, порывы будут достигать 7–12 м/с.

Температура воздуха 19–24 градусов выше нуля.