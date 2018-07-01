В воскресенье прогнозируют неприятную погоду

1 июля погода будет совсем неважной.

С востока придет зона обильных осадков, которая со временем охватит всю территорию страны, местами будут идти сильные дожди. По-прежнему будет дуть сильный ветер.

В утренние часы самыми обильными дожди будут идти в Вильнюсе и Каунасе. Ночью 10–11, днем 11–13 градусов тепла. В Шяуляй ночью небольшой дождь, температура 12 градусов тепла. Около полудня придет еще одна волна обильных осадков, температура составит 15 градусов.

На взморье дождь пойдет позже всего. Ночью 12, днем 17 градусов тепла. Сообщается, что в понедельник ожидается еще более обильный дождь, но к середине недели погода исправится.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, В начале следующей недели будут идти дожди, особенно сыро будет в понедельник. Перемены и потепление прогнозируют со среды.