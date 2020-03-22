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Поскольку в воскресенья к середине дня в Литве оставался 700 наборов реагентов для теста на коронавирус, сегодня будут проанализированы не все мазки, взятые на мобильных пунктах, сообщил глава Национальной лаборатории общественного здоровья Витаутас Зимницкас.
В воскресенье не удастся проверить все взятые в мобильных пунктах мазки
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Часть их будет использовано сегодня (в воскресенье – BNS), а завтра, очень надеемся, что будут новые (реагенты - BNS) (...) По всей логике и не логике мы думаем, что в понедельник, в течение дня они (реагенты – BNS) появятся", – сказал BNS в воскресенье Витаутас Зимницкас.

Он признал, что в воскресенье могут быть проведен анализ не всех мазков.

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В воскресенье Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что в целом в стране было взято 2086 мазков на коронавирус, а в субботу было проанализированы 384 мазков и В. Зимницкас сказал, что "пытаются сохранить такой же ритм".

Поздно вечером в воскресенье министерство обещает представить более подробные данные и объяснить некоторые несоответствия в данных об анализах.

В связи с нехваткой реагентов в выходные мобильные пункты в Каунасе и Клайпеде действовали лишь до полудня, а не весь день.

В. Зимницкас заверил, что реагенты из Китая и Великобритании уже точно в в пути.

"В пути. Я располагаю утренней информации о том, что самолет с более чем 5 тыс. реагентов в пути. Где он находится, я не могу сказать. Мы полагаем, что груз в самолете, летящем из Китая. Он вылетел вчера. Сегодня должен быть где-то в Европе", – пояснил глава лаборатории.

В. Зимницкас сказал, что реагенты для 10 000 анализов едут в Литву "по двум-трем каналам".

"Другой канал из более ближней точки (из Великобритании – BNS)", – сказал В. Зимницкас.

По его словам, поставки затянулись из-за сумятицы, возникшей с коронавирусом в логистике.

"Прерывались все логистические звенья. Самое существенное – грузовые самолеты также летают не так, как было раньше, а так, как они считают нужным, или когда стыкуется логистика груза. Они загружают самолеты, чтобы они не были полупустыми", – сказал он.

"Предприятия не успевают производить, некоторые не принимают новых заказов, а потребность огромная. Они сами грузят даже по не подписанным договорам с нашими поставщиками. Распределяют всем по своему усмотрению и это количество бывает не таким, какое планировалось, ожидалось", – добавил В. Зимницкас.

Еще в субботу сообщалось, что одна из двух партий реагентов уже достигла Европы, без указания конкретной страны.

ru.DELFI.lt
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