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18 октября на улице Наугардуко в столице Литвы будет ограничено движение (между ул. Витянё и Швитригайлос), на одном участке улицы организуют экорынок. Его можно посетить с 10 до 14 ч., пишет madeinvilnius.lt.
Naugarduko gatvės humanizavimo projektas
Naugarduko gatvės humanizavimo projektas
© Asmeninio archyvo nuotr.

Инициатор рынка в Науяместисе – Рита Латвите – отмечает, что на рынке можно будет приобрести экологические товары: овощи, молочную продукцию, мясо, рыбу, хлеб.

Торговцы привезут продукцию своих экологических хозяйств.

"Станет ли этот рынок традиционным, зависит от ряда факторов: будут ли покупатели, развлечения, понравятся ли покупателям товары. Наконец, будут ли желающие присоединиться к нам и помочь с организацией", – сказала Латвите.

Советник главного архитектора Вильнюса Рута Матонене заверила, что если потребность в регулярной организации рынка будет, то город готов закрывать движение на этой улице каждое воскресенье.

Это не первый такого рода рынок в Науяместисе. Зимой прошлого года подобное мероприятие состоялось во дворе дома номер 10 на ул. Витянё.

18 октября на ул. Наугардуко движение будет закрыто с 9.30 до 14.30 ч. В это время автобус 73-го маршрута будет проезжать по улице Кауно.

Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие и попробовать вареную картошку с кастинисом (кастинис – традиционное жемайтийское блюдо, которое готовят из сметаны, простокваши, а также сливочного масла со специями) и конопляными семенами.

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