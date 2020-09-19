Квартал Стиклю долгое время принадлежал всем и никому конкретно: туристам, Вильнюсу, Литве. Это уникальное место. Те, кто здесь живет или жил сейчас, когда не стало туристов, почувствовали тишину… Поэтому активные члены общины решили устроить мероприятия для себя, чтобы познакомиться с соседями и завязать с ними контакт. Побыть в своем кругу.
"Большую часть жизни я провела в квартале Стиклю: в детстве я бегала по дворам и подвалам ресторана, ждала, когда мама закончит работу, а сейчас работаю сама, а времени на знакомство с соседями не было. В это воскресенье выпадет такая возможность, встретиться, познакомиться. Я надеюсь, это станет традицией, и мы будем первым кварталом Старого города, где соседи знакомы друг с другом и здороваются, называя соседа по имени", – сказала совладелица ресторана Lokys Рита Кяршулите.
В мероприятии могут принять участие все, кто интересуется жизнью общины, кто хочет поменяться вещами, что-то купить или получить в подарок.
Ярмарка пройдет 20 сентября в 13-16 ч. Жители квартала и предприниматели вынесут во дворы столики с вещами, которые хотят продать или поменять на что-то другое.
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