В воскресенье будет по-летнему тепло: воздух прогреется до 22 градусов

В понедельник ожидаются перемены. К Литве придет циклон, который вытеснит тепло на восток и принесет холодный арктический воздух. В ночь на понедельник небольшой дождь прогнозируют только местами.

Ночью будет 7-12 градуса тепла.

В понедельник днем дожди ожидаются во многих районах. Местами прогнозируют грозы. Усилится ветер, местами до 15-18 м/с. Температура будет неодинаковой. Теплее всего будет в первой половине дня, позже она изменится.

На северо-западе температура снизится раньше всего, там будет 13-15 градусов, однако после полудня будет всего 7-9 градусов тепла. На востоке будет 16-21, а на юго-востоке еще теплее.