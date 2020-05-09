В воскресенье будет по-летнему тепло: воздух прогреется до 22 градусов

В понедельник ожидаются перемены. К Литве придет циклон, который вытеснит тепло на восток и принесет холодный арктический воздух. В ночь на понедельник небольшой дождь прогнозируют только местами.
Ночью будет 7-12 градуса тепла.
В понедельник днем дожди ожидаются во многих районах. Местами прогнозируют грозы. Усилится ветер, местами до 15-18 м/с. Температура будет неодинаковой. Теплее всего будет в первой половине дня, позже она изменится.
На северо-западе температура снизится раньше всего, там будет 13-15 градусов, однако после полудня будет всего 7-9 градусов тепла. На востоке будет 16-21, а на юго-востоке еще теплее.
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