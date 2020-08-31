Три военнослужащих почувствовали симптомы 27 августа, они были изолированы и протестированы, а на следующий день тесты на коронавирус дали положительный результат, сообщили в воскресенье в вооруженных силах (ВС) Литвы.
В пятницу были проведены тесты военнослужащим, которые были в контакте с заболевшими, - выявлено еще пять случаев заражения.
Военнослужащие, у которых был близкий контакт с заболевшими, изолированы в специальных помещениях, остальные - изолированы в местах своего проживания.
В батальоне проводится дезинфекция помещений, приостановлен доступ родственников и других лиц на территорию, ограничен доступ обслуживающих предприятий.
Введено постоянное ношение масок на территории батальона, измерение температуры тела, декларация состояния здоровья. Учения будут проходить только с соблюдением всех требований безопасности, сообщили ВС Литвы.
Обязательную службу в моторизованном пехотном батальоне имени Великого князя Литовского Кястутиса 3 августа начал 461 солдат, 21 августа 453 солдата принесли присягу. После церемонии их отпустили на выходные домой.
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