В воде в Вильнюсском районе обнаружили опасные бактерии

До получения результатов, жителям, у которых из крана течет вода без постороннего запаха, рекомендуют использовать кипяченую и бутилированную воду, а жителям, получающим воду с запахом – только бутилированную воду.
Trakų vandenys сообщает, что 9–14 августа в Рикантай проведут дезинфекцию водопроводных сетей, поэтому у воды может появиться запах хлора (количество хлора в воде не превышает допустимую норму). Эта вода пригодна для использования.
Посторонний запах может появляться, если вода застаивается в кране или в ней появляются бактерии или грибок. Поэтому важно, если воду не использовали хотя бы несколько дней, дать ей стечь в течение 10 минут. Также рекомендуется регулярно дезинфицировать смесители, снимать и промывать фильтры, механически счищать с них накипь.
После того как Национальный центр общественного здоровья получит результаты анализов, он распространит дополнительную информацию.
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