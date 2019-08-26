Как сообщило Министерство окружающей среды, пятно было обнаружено Европейским спутником безопасного судоходства.

Эти новости об утечке загрязняющих веществ подтвердили Военно-морские силы Литвы, оценившие ситуацию с вертолета.

Было установлено, что основная часть пятна находится на латвийской территории, в Литве находятся около 12,5% этих пролившихся загрязняющих веществ.

Подсчитано, что площадь пятна в Литве составила немногим более трех квадратных километров, а количество нефти составляет около 330–660 литров.

Фотография, полученная в понедельник со спутника, свидетельствует о том, что пятно уже испарилось в связи с высокой температурой.

Сейчас проводится расследование. Данные об инциденте переданы и в Агентство по защите окружающей среды. По предварительным данным, утечка произошла с судна, пересекавшего литовско-латвийскую границу.

За подобное нарушение грозит штраф от 14 до 20 тыс. евро. Также будет подсчитан и ущерб, нанесенный природе, который может достигать от 13 до 26 тыс. евро.

На минувшей неделе в водах Литвы в Балтийском море также было зафиксировано пятно, тогда в море попало 300 – 600 литров нефтепродуктов, площадь пятна составляла около трех кв. километров.