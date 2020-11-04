"В субботу наш ресторан работал последний день", – сказал Delfi Шуклин. Он сказал, что причиной закрытия стал тот факт, что Висагинский муниципалитет не продлил аренду помещения.

"5 лет назад был объявлен конкурс на аренду. Мы его выиграли, поскольку других участников не было. Мы решили открыть ресторан более высокого класса.

Построили пристройку, оборудовали отопление, инвестировали тогда около 150 000 евро. Планировалось, что мы сможем работать 5 лет и еще на три года продлить аренду или проведут новый конкурс", – сказал Шуклин.

Через пять лет аренду не продлили, но и конкурс не провели.

"Недавно нам сообщили, что до 3 ноября мы должны освободить помещение, у них появились другие планы. Мы просили дать больше времени, но нам отказали", – сказал предприниматель и заверил, что это политическая расправа, поскольку совладельцы ресторана работают в оппозиции в горсовете мэрии.

Сейчас в течение нескольких дней они должны вывезти оборудование, мебель, остальные вещи.

"В среду мы этим займемся", – сказал он, заметив, что без работы остаются 10 человек.

"Мы хотели бы их сохранить. Мы можем смело утверждать - это хорошие работники, поэтому не хочется, чтобы во время карантина они оставались без работы. Это было бы тяжело. Будем думать, что делать", – сказал Шуклин.

По его словам, пока неясно, может ли этот ресторан открыться где-то в другом месте города.

"Попробуем что-нибудь сделать", – сказал он. На вопрос, сколько было инвестировано в помещение, Шуклин сказал, что все сумма составила больше 180 000 евро.

"Конечно, оборудование мы увезем, но пристройку ведь не разберем", – заметил Шуклин.

Журналисты обратились за комментарием в муниципалитет Висагинаса. Глава администрации Виргиниюс Букаускас сказал, что вопрос дальнейшего использования этого помещения еще решается.

"Помещение на ул. Парко, 7, где был ресторан Rendez vous, арендовало ЗАО Moldeks. Срок аренды истек 3 ноября 2020 г. Вопрос дальнейшего использования помещения еще решается", – сказано в ответе.

Более детально муниципалитет ситуацию комментировать не стал.

Директором ЗАО Moldeks является Иван Хоменко, партнер по бизнесу Евгения Шуклина.