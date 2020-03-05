В Висагинасе избита учитель литовского: горожане возмущены, подозреваемого называют сумасшедшим

"Такой факт есть, больше я ничего не хочу говорить об этом, поскольку идет расследование", – сказала директор.

Полиция Утенского района 3 марта сообщила о том, что в Висагинасе была избита женщина 1966 г.р. В сводке было сказано, что в понедельник, после 15 ч. на проспекте Тайкос на женщину напал и избил ее знакомый с виду мужчина.

Полиция начала расследование по факту нанесения незначительного вреда здоровью.

Директор школы сказала, что на учителя напали, когда она возвращалась с работы домой. Сейчас учитель находится на больничном.

"Она шла с работы домой (...) На этой неделе она не работает. По данным полиции, нанесен незначительный ущерб здоровью. Думаю, на следующей неделе она будет на работе", – сказала Чернис.

Представитель Литовской полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что вероятный мотив преступления - национальная неприязнь.

Нападение стало одной из тем, которую возмущенные действиями подозреваемого висагинцы активно обсуждают в социальных сетях. Среди участников дискуссий были и те, кто утверждал, что ранее тоже получал угрозы от нападавшего.

Горожане делятся ссылками на предположительно его видеообращение с угрозами в адрес учителей и родителей. В нем молодой человек заявляет, что "готов ломать тех, кто ломает вас", "опускать желательно так, чтобы в рай сразу", а об "утилизации тел готов поговорить отдельно".

Полиция выявила и задержала 24-летнего подозреваемого. Он был задержан. По данным полиции, у него есть вид на жительство в Литве, он нигде не работает, не учится, ранее не был судим.

За совершенное им преступление грозит 5 лет лишения свободы.