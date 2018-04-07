В восточной части Вильнюсского замкового культурного резервата после зимы зафиксировано немало поваленных ветром деревьев. Особенно их много в Большом яре. Поскольку они представляют опасность для прохожих и увеличивают опасность эрозии склонов яра, рабочие распиливают их и увозят.
Vandalizmo atvejai Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate
© Vilniaus pilių rezervato nuotr.

6 апреля утром в Большом яре обнаружили последствия вандализма: распиленные чурки были собраны в одно место и с одной стороны завалены листьями и засыпаны землей. Так появилось препятствие на пути естественного родника на дне яра, в этом месте накапливается вода, которая мешает проникать в землю влаге, стекающей по склонам. Следует знать, что этот яр - особое природное образование. Это геоморфологический объект особого значения в эрозийных холмах Вильнюса (в юго-западной части Сапегских холмов), сформировавшийся во время предпоследнего или последнего ледникового периода и после него. Здесь есть несколько родников, которые не отличаются большой интенсивностью, летом они почти высыхают, но сейчас они "живы". Поэтому такие несознательные (а может и сознательные) действия наносят большой вред. Они необратимо трансформируют сформировавшуюся здесь экосистему.

Незаконная деятельность уже в течение нескольких лет наблюдается и на южном склоне горы Алтана. Там из фиксируют самовольное спиливание деревьев и формирование тропы за счет варварского выкапывания грунта. Это приводит к деформации склона.

Дирекция резервата простит всех, кто приходит в Нагорный парк помочь остановить эти незаконные и варварские действия.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Вильнюсском замковом резервате зафиксирован акт вандализма (2)

В восточной части Вильнюсского замкового культурного...

Количество трагических ДТП растет, специалисты предлагают решение (9)

День безопасности дорожного движения Литва встретила с...

Литовские студенты празднуют День физиков – по Вильнюсу гулял Дино Завр (18)

Это самый большой студенческий праздник в Литве ,...

Теплая погода ожидается не только в выходные (2)

Выходные в Литве будут солнечными и теплыми. На...

Ушел из жизни Федор Финкель – легенда литовского футбола (12)

5 апреля 2018 г. ушел из жизни известный литовский...

TOP новостей

Количество трагических ДТП растет, специалисты предлагают решение (9)

День безопасности дорожного движения Литва встретила с...

В центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей (8)

Полиция сообщила о крупномасштабной операции. По...

Литовские студенты празднуют День физиков – по Вильнюсу гулял Дино Завр (18)

Это самый большой студенческий праздник в Литве ,...

Роландас Паксас на пост президента претендовать не будет (29)

Оппозиционная партия " Порядок и справедливость "...

Премьер-министр Литвы упрекает консерваторов в потакании Путину (22)

Политики продолжают перепалку в социальных сетях по...