6 апреля утром в Большом яре обнаружили последствия вандализма: распиленные чурки были собраны в одно место и с одной стороны завалены листьями и засыпаны землей. Так появилось препятствие на пути естественного родника на дне яра, в этом месте накапливается вода, которая мешает проникать в землю влаге, стекающей по склонам. Следует знать, что этот яр - особое природное образование. Это геоморфологический объект особого значения в эрозийных холмах Вильнюса (в юго-западной части Сапегских холмов), сформировавшийся во время предпоследнего или последнего ледникового периода и после него. Здесь есть несколько родников, которые не отличаются большой интенсивностью, летом они почти высыхают, но сейчас они "живы". Поэтому такие несознательные (а может и сознательные) действия наносят большой вред. Они необратимо трансформируют сформировавшуюся здесь экосистему.

Незаконная деятельность уже в течение нескольких лет наблюдается и на южном склоне горы Алтана. Там из фиксируют самовольное спиливание деревьев и формирование тропы за счет варварского выкапывания грунта. Это приводит к деформации склона.

Дирекция резервата простит всех, кто приходит в Нагорный парк помочь остановить эти незаконные и варварские действия.