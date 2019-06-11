Студентам, которых интересуют функционирование русского языка и механизмы эффективной речевой деятельности в современной массовой коммуникации, предлагается специализация Медиалингвистика.

Цель

Программа Русистика ориентирована на подготовку высококвалифицированных русистов, компетентных в области русского языка и лингвистической теории, классической и современной русской литературы и культуры. Программа готовит специалистов, способных творчески использовать полученные знания и навыки во всех сферах профессиональной деятельности, связанной с общественной, межличностной и межкультурной коммуникацией (культурные и образовательные учреждения и организации, бизнес-коммуникация, редакционно-издательское дело и т. п.), а также плодотворно вести учебную и научную деятельность в высших учебных заведениях.

Специализация в области медиалингвистики направлена на подготовку специалистов, владеющих новейшими методами медиалингвистических исследований и способных эффективно применять их для решения теоретических и практических задач, связанных с функционированием русского языка в современном медийном пространстве. Получение специализации по направлению «Медиалингвистика» позволит ориентироваться в лингвистической архитектуре и технологических особенностях современной медиакоммуникации, приобрести навыки создания и анализа медиатекстов с учетом широкого круга как интра-, так и экстралингвистических факторов.

Карьерные возможности

Профессиональная деятельность в учреждениях, организациях или на предприятиях, связанная с русским языком, литературой и культурой: образование, перевод, лингвистический консалтинг и обеспечение коммуникации в различных сферах культуры, туризма, предпринимательской деятельности. Специализация в области медиалингвистики дает возможность строить карьеру в области массовых коммуникаций (журналистская и редакционная деятельность, реклама и локализация медиапродуктов, мониторинг медиапространства и т. д.). Кроме того, выпускники программы смогут строить научную и академическую карьеру в качестве преподавателей ВУЗов, научных работников, исследователей.

Возможности дальнейшего обучения

Программа дает своим выпускникам возможность продолжить обучение в докторантуре в области гуманитарных наук.

Ожидаемые результаты обучения

обширные знания в области русского языкознания, литературоведения и культурологии;

осознание интеллектуальных, межкультурных, коммуникационных проблем и вызовов современного общества;

навыки эффективного анализа и создания текстов различных жанров на русском языке, в том числе навыки работы с медиатекстами;

знание стратегий эффективной речевой деятельности в массмедиа и организации медиакоммуникации;

критическое, независимое, аналитическое мышление;

креативность и ответственность в принятии обоснованных решений;

навыки групповой и самостоятельной работы.

Почему русистика в ВУ?

Профессор Элеонора Лассан

Магистерская программа «Русистика» представляет собой уникальное сочетание преподаваемых предметов, дающих знания как собственно филологического, так и культурологического характера. Обладающие высокими научными званиями преподаватели читают авторские курсы («Россия между Западом и Востоком», «Неофициальная русская литература», «Русское барокко»), а также курсы, отвечающие новейшим направлениям языкознания и литературоведения: «Когнитивная лингвистика» (в рамках курса «Новейшие направления языкознания»), «Русская языковая картина мира», «Лингвокультурология» и т. д. Лекции и семинары предполагают коллегиальный диалог между студентами и преподавателями, в ходе которого обсуждаются научные концепции, анализируются труды как русских, так и западных представителей гуманитарного знания – как филологические, так и философские. В силу своей оригинальности предлагаемые предметы привлекают внимание студентов-иностранцев, приезжающих по программе «Эразмус». Широкое гуманитарное образование, получаемое на основе знакомства с разнообразными аспектами русской культуры и языка, позволяет воспитать критическое мышление и аналитические навыки.

Доцент Анастасия Беловодская

Русистика – это проверенная временем программа магистратуры Вильнюсского университета, сбалансированная таким образом, чтобы обеспечить «всестороннее изучение русского языка, литературы и культуры. Студентам, которых интересуют функционирование русского языка и механизмы эффективной речевой деятельности в современной массовой коммуникации, с нового учебного года предлагается специализация в области медиалингвистики» (цитата из буклета с информацией о программе)

Выпускники программы получат навыки работы и исследовательской деятельности в следующих сферах:

Лингвистический консалтинг. К этой сфере деятельности относится не только редакторская правка текстов всех видов, но и комплексное лингвистическое обеспечение крупных организаций, включающее в себя копирайтинг и спичрайтинг, актуальный для разного рода проектов и мероприятий (дискуссий, семинаров, конференций, симпозиумов, переговоров).

Локализация медиапродуктов. Данная сфера предполагает обработку медиатекстов с учетом локальных лингвокультурных особенностей; лингвокультурную адаптацию интернет-ресурсов; так называемый connotation check, т. е. лингвистическую экспертизу названий на адекватное восприятие в соответствующей языковой среде.

Мониторинг медиаресурсов, подразумевающий не только поиск и реферирование информации на заданную тему, но и определение особенностей концептуализации той или иной информации в заданном сегменте медиапространства.

Все эти сферы деятельности сегодня крайне актуальны и соответствующие навыки работы могут быть востребованы в самых разных областях: от бизнеса любого уровня до социальной и политической деятельности.

В целом важно отметить, что открытие программы магистратуры, посвященной медиалингвистике, продиктовано не только планомерным развитием ведущихся в этой области исследований, но и достаточно остро ощущающейся необходимостью подготовки медиаэкспертов с серьезным лингвистическим бэкграундом.