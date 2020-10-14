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Во вторник Вильнюсский университет получил информацию о том, что коронавирус установлен у студентки скандинавистики, которая учится на 4 курсе и у докторанта Центра медицинских наук ВУ. Сегодня утром поступило сообщение об еще одном случае заболевания - у студента Института международных отношений и политических наук ВУ.
В Вильнюсском университете – новые случаи коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

После того как у докторанта установили COVID-19, немедленно продезинфицировали помещения. Докторант лекции не читала, в последний раз была в вузе 7 октября. В ходе проверки выявили три близких контакта. Контактов со студентами не установлено. И докторант и контактные лица находятся в изоляции.

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Во вторник COVID-19 установили у студентки Филологического факультета. Немедленно были продезинфицированы все помещения. Девушка в последний раз была в вузе 9 октября. Сейчас выясняют, кто с ней контактировал. Пока студенты и преподаватели скандинавистики будут работать удаленно.

Сегодня утром проводят дезинфекцию в Институте международных отношений и политических наук ВУ. Выявляют контакты, руководствуются другими указаниями НЦОЗ.

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