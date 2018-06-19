Представитель суда сказала, что электричество в здании пропало в 11.30 ч.

По ее словам, посетителей в лифтах не было, однако в одном лифте застряла работница суда.

В полдень ее уже освободили.

"Мы рады, все службы реагировали оперативно и освободили работницу", – сказала представитель суда. По ее сведениям, электроэнергии не было не только в здании суда, но и во всем микрорайоне.

Об этом сообщил читатель DELFI.

"В Вильнюсском участковом суде и в соседних зданиях, во всем микрорайоне Пашилайчяй пропало электричество. Может, можете сказать, что случилось, и когда появится электричество?" – написал он в редакцию.

Компания ESO информировала, что зафиксировали проблемы на линии 10 кВ.

Электричества не было около получаса, потом его поставку восстановили.