Представитель суда сказала, что электричество в здании пропало в 11.30 ч.
По ее словам, посетителей в лифтах не было, однако в одном лифте застряла работница суда.
В полдень ее уже освободили.
"Мы рады, все службы реагировали оперативно и освободили работницу", – сказала представитель суда. По ее сведениям, электроэнергии не было не только в здании суда, но и во всем микрорайоне.
Об этом сообщил читатель DELFI.
"В Вильнюсском участковом суде и в соседних зданиях, во всем микрорайоне Пашилайчяй пропало электричество. Может, можете сказать, что случилось, и когда появится электричество?" – написал он в редакцию.
Компания ESO информировала, что зафиксировали проблемы на линии 10 кВ.
Электричества не было около получаса, потом его поставку восстановили.
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