В Санатришкской клинике находятся 160 больных COVID-19 пациентов, 36 – в реанимации. Из 160 больных - двое детей.

Во других больницах региона находятся 278 пациентов: В Вильнюсской городской клинической – 136, в республиканской Вильнюсской университетской – 19, в алитусской им. С.Кудирки – 54, в Укмергской – 43, в Тракайской – 19, в Друскининкайской – 7.

По данным НЦОЗ за последние сутки выявили 2307 случаев коронавируса.