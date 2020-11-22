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В Вильнюсском районе заняты 80% коек для ковидных пациентов, а в реанимации – 69%, сообщает Сантаришкская клиника.
Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi.
Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi.
© Vidmantas Balkūnas

В Санатришкской клинике находятся 160 больных COVID-19 пациентов, 36 – в реанимации. Из 160 больных - двое детей.

Во других больницах региона находятся 278 пациентов: В Вильнюсской городской клинической – 136, в республиканской Вильнюсской университетской – 19, в алитусской им. С.Кудирки – 54, в Укмергской – 43, в Тракайской – 19, в Друскининкайской – 7.

По данным НЦОЗ за последние сутки выявили 2307 случаев коронавируса.

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