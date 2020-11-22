В Санатришкской клинике находятся 160 больных COVID-19 пациентов, 36 – в реанимации. Из 160 больных - двое детей.
Во других больницах региона находятся 278 пациентов: В Вильнюсской городской клинической – 136, в республиканской Вильнюсской университетской – 19, в алитусской им. С.Кудирки – 54, в Укмергской – 43, в Тракайской – 19, в Друскининкайской – 7.
По данным НЦОЗ за последние сутки выявили 2307 случаев коронавируса.
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