Каролина из Мишкиняй держит двух маленьких собак. Во вторник в 23.20 ч. у ворот своего дома она обнаружила отравленный корм. Женщина обратилась в полицию, и в группу местных жителей на фейсбуке.

Она писала, что ее собаки иногда убегают с территории, но если кому-то это не нравится, можно ведь было прийти и сказать. Женщина отметила, что никто с жалобами не приходил. По ее словам, собаки добрые, только могут лаять на прохожих.

Брат Каролины Тадас общался с полицией. Полиция приехала в 00.57 ч.

"Полицейские спросили, с кем мы не в ладах, я сказал, что со всеми ладим. Тогда спросили, выходят ли собаки за ворота, я сказал, что иногда подкапывают песок и убегают, ведь они маленькие. Тогда мне сказали, что я могу быть наказан за то, что плохо смотрю за животными. Я спросил, будут ли что-то делать, может снимут отпечатки пальцев, а мне ответили, чтобы я меньше смотрел фильмы. Я сказал, что у соседей есть три камеры, одна из них направлена на наши ворота. Мне сказали, что соседей будить не будут, все выяснит участковый", – рассказал Тадас.

По его словам, полицейские сфотографировали тарелку с отравленным кормом.

Другие жители деревни сообщили, что видели в кустах собаку с признаками отравления.

Глава ПУ "Инициативы в сфере благополучия животных" Беатриче Вайтекунайте-Плюске сказала, что люди не боятся предпринимать такие крайние меры, поскольку задержать отравителя сложно, а отрава легко доступна.

Она считает, что соответствующие ведомства должны уделять этой проблеме больше внимания, только тогда такие действия прекратятся. Кроме того, важно, чтобы контролировались продажи отравы.