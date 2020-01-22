В Вильнюсском округе три очага опасной для младенцев болезни: дети заражаются в результате контакта

Одна вспышка зафиксирована в Вильнюсе, два очага – в Тракайском районе. Заболели дети в семьях. В Вильнюсе заболели трое детей одной семьи – 6, 8 и 10 лет. Эти дети не были привиты от этого заболевания. В Тракайском районе коклюшем заболели дети двух не связанных между собой семей – детям от 2 до 11 лет. Все они также не были привиты.

Коклюш передается воздушно-капельным путем.

В самом начале болезнь ничем не отличается от других заболеваний дыхательной системы: незначительно поднимается температура, начинается кашель. Постепенно симптомы усиливаются. Потом начинаются приступы кашля. Эта болезнь особенно опасна для младенцев и новорожденных (возможны нарушения дыхания). В Литве зафиксированы случаи смерти непривитых детей от этой болезни.

Самый эффективный способ профилактики болезни - вакцинация. В Литве первые три дозы вакцины ребенок получает на 2–6 месяцах жизни, четвертую – в 1,5 года, пятую – в 6–7 лет. Вакцина защищает от коклюша не дольше 10 лет, поэтому в 16 лет делают еще одну прививку.

Специалисты отмечают, что в последнее время растет количество непривитых детей. Например, в 2018 г. в Вильнюсе от коклюша были привиты только 93,8% детей, а во всей Литве - 92,3%. Согласно рекомендации ВОЗ, чтобы болезнь не распространялась, должны быть привиты 95% популяции.