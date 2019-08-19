В полицию поступило сообщение о том, что 18 августа, в 13.52 ч. в Вильнюсе, на ул. Жолино, в "окне жизни" обнаружили оставленного младенца.

Мальчика доставили в Сантаришкскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.