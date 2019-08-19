В полицию поступило сообщение о том, что 18 августа, в 13.52 ч. в Вильнюсе, на ул. Жолино, в "окне жизни" обнаружили оставленного младенца.
Мальчика доставили в Сантаришкскую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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