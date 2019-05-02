В Вильнюсском ботаническом саду отцветают магнолии

Пресс-секретарь ботанического сада Раса Рилишкене сказала, что в саду есть магнолии 20 видов и сортов. Большая их часть цветет в апреле. Цветущие деревья восхищают своими огромными цветами на голых ветвях, поскольку листья на деревьях появляются позже.
Сейчас в саду считают последние дни цветения магнолий, поэтому желающие увидеть эти деревья в цветах должны поспешить.
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