В Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет с пассажиром, у которого подозревают инфекционное заболевание

"Самолет из Варшавы уже совершил посадку в Вильнюсском аэропорту. В нем 45 пассажиров. Сейчас приехал автомобиль скорой помощи, ждем работников Центра общественного здоровья. Пассажиров из самолета пока не выпускают, дальнейшие действия будут предприняты после совещания с представителями центра общественного здоровья", - сказал Зеленис.
Пока личность пациента не установлена. Аэропорт получил информацию о подозрениях, когда самолет находился в воздухе.
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