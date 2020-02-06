aA
В четверг, в 16.10 ч. в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет из Варшавы с пассажиром, у которого подозревают инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, но не коронавирус. В самолете 45 пассажиров. Эту информацию DELFI подтвердил глава аэропорта Марюс Зеленис.
В Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет с пассажиром, у которого подозревают инфекционное заболевание
© Scanpix

"Самолет из Варшавы уже совершил посадку в Вильнюсском аэропорту. В нем 45 пассажиров. Сейчас приехал автомобиль скорой помощи, ждем работников Центра общественного здоровья. Пассажиров из самолета пока не выпускают, дальнейшие действия будут предприняты после совещания с представителями центра общественного здоровья", - сказал Зеленис.

Пока личность пациента не установлена. Аэропорт получил информацию о подозрениях, когда самолет находился в воздухе.

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Литовская полиция представила новые данные об убийствах: есть одна особенность (21)

В Литве в 2019 году было совершено 97 убийств, это...

В Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет с пассажиром, у которого подозревают инфекционное заболевание (1)

В четверг, в 16.10 ч. в Вильнюсском аэропорту совершил...

Криминал в крупных городах Литвы: в статистике убийств много неясностей (12)

После того как американский портал Fox News представил...

Глава МИД Литвы: даже если БелАЭС начнет работать, будем требовать ее закрытия (58)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Новое место работы Скверняле: в штате 300 человек, средняя зарплата 855 евро "на руки" (4)

Супруга премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...