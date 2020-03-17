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После того как в Литве был введен карантин в связи с угрозой коронавируса (COVID-19) с понедельника по вторник в Вильнюсский аэропорт из-за пассажиров с температурой скорую вызывали 20 раз, в Каунасский - 4, а в Палангский – 1 раз.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Domantas Pipas

"Пассажиры с симптомами характерными для коронавируса были переданы в руки врачей, на автомобилях скорой помощи их увозят в специализированные больницы. В понедельник и в ночь на вторник увезли 20 таких пассажиров", – сказал представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

"Это было самое большое количество за все время, в течение которого в аэропортах работают специалисты Национального центра общественного здравоохранения", – прибавил он

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По словам Василяускаса, всех клиентов с симптомами, характерными для коронавируса, изолируют, а часть терминала дезинфицируют, дезинфицируют и другие места, куда мог попасть вирус, это требует времени.

"Во всех случаях, на ситуацию реагируют немедленно, пассажиров направляют другим путем, либо везут на автобусе, либо отправляют пешком", – сказал он.

Количество отбывающих пассажиров значительно сократилось, поэтому те, кому можно лететь, с особыми проблемами не сталкиваются.

Больше проблем у тех, кто не получил конкретную информацию из авиакомпании об отмене рейса, но приезжают в аэропорт и ждут конкретный рейс. В некоторых случаях рейсы бывают отозваны решением авиакомпании, тогда пассажирам приходится возвращаться назад", – сказал Василяускас.

Он призвал пассажиров поддерживать связь с авиакомпаниями, у которых они купили билеты.

С 17 марта из Литвы могут вылетать только иностранцы и граждане Литвы, работающие за границей, а прибыть в Литву могут только ее граждане.

ru.DELFI.lt
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