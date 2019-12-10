В Вильнюсском аэропорту прошли учения по гражданской обороне

Во вторник в Вильнюсском аэропорту состоялись учения по гражданской обороне - отрабатывались навыки противодействия распространению опасного заразного заболевания.
Civilinės saugos pratybos Vilniaus oro uoste
© Organizatorių nuotrauka

Во время учений в течении пяти часов имитировалась ситуация, когда совершает посадку самолет, на борту которого предположительно находится человек с особо опасным заразным заболеванием, сказала на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

На учениях представители 14 ведомств, в общей сложности около 250 человек, отрабатывали навыки контроля сложнейшей ситуации – с больным геморрагической лихорадкой Эбола.

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В Литве этот вирус относится к группе особо опасных заразных заболеваний.

"Сегодняшние функциональные учения – результат последовательной и долговременной, почти двухлетней работы (...) Их цель – подготовка к сложнейшим ситуациям, хотя риск распространения имитируемого случая в Европе оценивается как исключительно низкий", – сказала Р. Лингене.

Она подчеркнула, что Вильнюсский аэропорт является аэропортом назначения, в который, в случае подозрения по поводу больного особо опасным заразным заболеванием на борту, будут направляться все самолеты, несмотря на то, в какой аэропорт они летели.

Генеральный директор клиники Сантарос Феликсас Янкявичюс сказал, что клиника готова к сложным медицинским ситуациям.

"В клинике работает компетентная команда профессионалов, для таких целей специально оборудованы палаты, есть необходимые технические, организационные средства", – сказал он.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис сказал, что одной из основных целей учений было согласовать работу всех служб.

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