"Настроение испорчено, дети пищат, люби возмущаются, помогите, пожалуйста. Что делать в таком случае и какая компенсация полагается?" – интересовался читатель.
Портал связался с представителем компании Small Planet Aistlines Бертой Ясюкенайте и попросил комментария.
Ясюкенайте сообщила, что вылет отложили по техническим причинам из-за поломки самолета.
"Приносим пассажирам извинения за предоставленные неудобства. Вылет состоится в 22.50 ч. на другом самолете компании Small Planet Airlines. Соответственно позже вернется самолет из Варны в Литву. Мы искали возможность арендовать самолет у другой компании, но лето - напряженное время для всех европейских авиакомпаний, поэтому вылетит другой наш самолет, но поздно вечером. К сожалению, починить самолет быстрее у нас не получится, нужно ждать, когда пришлют необходимую деталь", – пояснила Ясюкенайте.
Она заверила, что о клиентах позаботились, что они будут ждать рейс в гостинице.
DELFI напоминает, что в последнее время часто переносят именно рейсы авиакомпании Small Planet Airlines, что доставляет немало хлопот пассажирам. За последние две недели - это уже третий раз.
12 июня вылет самолета Small Planet Airlines в Варну отложили на 10 ч., 13 июня - в Катанию (Италия) почти на 3 ч.
Специалисты говорят, что в таких случаях пассажиры могут рассчитывать на компенсацию, которая зависит от расстояния до цели и времени ожидания.
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