24 июня утром в редакцию DELFI обратился возмущенный читатель, который рассказал, что в 8.20 ч. должен был вылететь с семьей на отдых в Варну (Болгария). Семья с двумя малолетними детьми прошла регистрацию на рейс, а в 7.30 ч. узнала, что вылет перенесли на 11.00 ч., с 8.30 ч. им сказали, что вылет по техническим причинам отложили до 23.00 ч.
Atidėtas skrydis į Varną
© Skaitytojo nuotr.

"Настроение испорчено, дети пищат, люби возмущаются, помогите, пожалуйста. Что делать в таком случае и какая компенсация полагается?" – интересовался читатель.

Портал связался с представителем компании Small Planet Aistlines Бертой Ясюкенайте и попросил комментария.

Ясюкенайте сообщила, что вылет отложили по техническим причинам из-за поломки самолета.

"Приносим пассажирам извинения за предоставленные неудобства. Вылет состоится в 22.50 ч. на другом самолете компании Small Planet Airlines. Соответственно позже вернется самолет из Варны в Литву. Мы искали возможность арендовать самолет у другой компании, но лето - напряженное время для всех европейских авиакомпаний, поэтому вылетит другой наш самолет, но поздно вечером. К сожалению, починить самолет быстрее у нас не получится, нужно ждать, когда пришлют необходимую деталь", – пояснила Ясюкенайте.

Она заверила, что о клиентах позаботились, что они будут ждать рейс в гостинице.

DELFI напоминает, что в последнее время часто переносят именно рейсы авиакомпании Small Planet Airlines, что доставляет немало хлопот пассажирам. За последние две недели - это уже третий раз.

12 июня вылет самолета Small Planet Airlines в Варну отложили на 10 ч., 13 июня - в Катанию (Италия) почти на 3 ч.

Специалисты говорят, что в таких случаях пассажиры могут рассчитывать на компенсацию, которая зависит от расстояния до цели и времени ожидания.

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