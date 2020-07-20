В Вильнюсском аэропорту будет более удобная система проверки билетов

"Эта технология будет встречать пассажиров еще до прохода в зону проверки безопасности – места, где проверяются пассажиры и ручной багаж. Сейчас эту функцию выполняют сотрудники по авиационной безопасности. После внедрения системы, в этом аэропорту на этапе проверки увеличится пропускная способность, повысится удовлетворенность пассажиров", – комментировала BNS исполнительный директор компании-оператора трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Лаура Йоффе.
Литовская NT Service и немецкая Magnetic Autocontrol выполнят работы за 249 тыс. евро (с НДС). Договор был заключен в июле. В стоимость входит и действующая в течение пяти лет услуга гарантийного обслуживания.
"В аэропортах других стран эта технология широко используется. Она есть в крупных аэропортах Лондона, Амстердама, Вены, Германии", – сказала Йоффе.
В течение трех лет Вильнюсский аэропорт планирует расширить услуги самообслуживания пассажиров. Планируется внедрение автоматических систем сдачи багажа и возврата ящиков.
Дополнительно намечается обновить сканеры ручного багажа, предоставив пассажирам возможность оставлять в багаже компьютерную технику.
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