Жители Верхних и Нижних Панеряй несколько десятилетий пользуются трубой дождевой канализации, чтобы попасть домой. Вильнюсская мэрия обещает обезопасить их путь – весной начнется строительство пешеходного туннеля, пишет Made in Vilnius.
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11 ноября муниципальная компания Vilniaus planas представила проект приведения в порядок территории между ул. Зуйкю - Воверю и Вадувос. Будет построен туннель для пешеходов и приведут в порядок ведущие к нему тропы.

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© Made in Vilnius

Сейчас сообщение между этими улицами осложнено из-за железнодорожной насыпи. Длина туннеля 113 м, ширина – 3 м, высота – 2,5 м. Рядом появятся пешеходные дорожки протяженностью 363 м.

Напомним, что жители Панеряй давно просили власти построить туннель. Сейчас на работу, в школу или в детский сад они ходят по канализационной трубе длиной 110 м, в противном случае их путь становится на несколько километров длиннее.

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© Made in Vilnius

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