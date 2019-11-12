11 ноября муниципальная компания Vilniaus planas представила проект приведения в порядок территории между ул. Зуйкю - Воверю и Вадувос. Будет построен туннель для пешеходов и приведут в порядок ведущие к нему тропы.

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Сейчас сообщение между этими улицами осложнено из-за железнодорожной насыпи. Длина туннеля 113 м, ширина – 3 м, высота – 2,5 м. Рядом появятся пешеходные дорожки протяженностью 363 м.

Напомним, что жители Панеряй давно просили власти построить туннель. Сейчас на работу, в школу или в детский сад они ходят по канализационной трубе длиной 110 м, в противном случае их путь становится на несколько километров длиннее.