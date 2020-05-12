В Вильнюсской клинической больнице от коронавируса скончался пациент

"Получена информация из Вильнюсской городской клинической больницы о смерти пациента, который находился на лечении в Отделении внутренних болезней. Информация получена официально, она будет включена в завтрашнюю статистику", – сообщила на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
Во вторник она сообщила BNS, что скончались и две постоялицы Антавиляйского дома престарелых (под Вильнюсом), однако информация о них получена лишь устно, поэтому в официальную статистику они будут включены позднее.
По данным на вторник, в Литве был 1491 подтвержденный случай коронавируса.
До сих пор заявляли, что от коронавируса в Литве скончались 50 человек, еще четыре лица, зараженные вирусом, скончались по другим причинам.
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