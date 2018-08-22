Супруг женщины Виргиниюс Возбутас пытался помочь жене и нашел специальный аппарат, который обеспечивает эффективное лечение в таких случаях, однако генеральный директор больницы медлил с выдачей разрешения на применение аппарата, а 6 августа женщина скончалась.

По словам Возбутаса, через сутки после несчастья он и хирург Дарюс Кубилюс, который лечил его жену, стал искать более эффективный способ лечения. Поскольку состояние женщины было очень тяжелым, он спрашивал врача, чем можно помочь.

"Врачи говорили, что у моей жены почти нет шансов на выживание, несмотря на то, что она была в сознании. Врач Кубилюс рассказал, что надо использовать гидроколлоидные повязки, которых в больнице нет. Мы купили их в аптеке, передали врачам. Он подчеркнул, что необходимо провести и операцию по пересадке кожи, но при таком сильном ожоге ее кожи не хватает", - рассказал Возбутас.

Хирург искал современные способы лечения и узнал, что в Голландии есть компания, которая производит специальные аппараты, которые повысили бы шансы на выживание пациентки. Возбутас связался с производителем через 2 дня после трагедии.

"Мы узнали, что этот аппарат используют в 76 странах мира. По сертификату их используют больше 400 лечебных учреждений, он помогает вылечить пациентов с 90% ожогами тела. Нас информировали, что техника стоит 18 000 евро. Я заплатил, на следующий день аппарат выслали в Литву. Я боялся, что госведомству будет сложно использовать этот аппарат, поэтому 27 июля хирург Кубилюс проявил инициативу и юристы больницы составили договор о временном пользовании, я его сразу же подписал", - рассказал Возбутас.

Тогдашний директор больницы Альгимантас Памярняцкас не подписал договор 27 июля, сказав, что состояние пациентки безнадежное и аппарат ей, возможно, уже не нужен. Мало того, он заявил, что Кубилюс обманывает мужа пациентки и что для лечения можно использовать имеющуюся в больнице в 4 раза менее мощную технику.

"Я благодарен больнице за уход и лечение моей жены, тут никаких упреков не может быть. Но позиция гендиректора мне непонятна. 2 августа я попросил о встрече с ним по собственной инициативе. Тот вызвал врачей Кубилюса, Сигитаса Рилишкиса, Руту Баните, Люцию Салтанавичене, замдиректора Татьяну Голубаеву и юриста Довиле Мяшкенайте. На заседании они приняли решение, что аппарат Meek можно принять и по возможности использовать для лечения моей жены. Я не просил денег, я только хотел, чтобы больница приняла технику, которая нужна моей жене и другим пациентам", - сказал Возбутас.

Однако после этого заседания никакие документы не были подписаны.

"2 августа после обеда я узнал, что гендиректор попросил найти альтернативный аппарат, похожий на этот, чтобы купить его, объявив конкурс на госзакупку. на это потребовалось бы немало времени, а его у моей жены не было.

В тот же вечер я информировал администрацию, что привезу аппарат 3 августа в 8.15 ч. Только благодаря юристу аппарат принял технический отдел больницы в 15 ч., а потом увезен для стерилизации", - рассказал Возбутас.

По его словам компания, продавшая технику, еще 30 июля прислала специалиста, который обучил хирурга работе с аппаратом и был готов ассистировать ему во время операции. Но глава больницы не принял ни самого специалиста, ни технику. Пока улаживались юридические вопросы, состояние пациентки ухудшалось, в организме появилась инфекция, женщину ввели в искусственную кому. Пострадавшая была лишена возможности своевременно получить необходимую помощь.

3 августа больница приняла аппарат, но жизнь женщины спасти уже не удалось.

Хирург Кубилюс сказал, что у нас в стране многого не хватает, чтобы оказать помощь таким тяжелым больным: опыта, окружения и, конечно, приспособлений. По его словам, пациентов с сильными ожогами просто-напросто дискриминируют.

"Практически все центры ЕС, в которых лечат пациентов с ожогами, за исключением центров в странах Балтии располагают перфоратором Meek для трансплантации. Кроме того, у этой технологии есть и другие важные качества – микротрансплантанты фиксируются к специальным повязкам, а кожу для трансплантации можно брать даже из труднодоступных участков", – сказал хирург.

По словам Кубилюса, если бы больница своевременно получила аппарат, то борьба за жизнь пациентки имела бы реальное основание, т.е. начали бы устранять причины болезни.

"Мы ответственно заявляем, что состояние пациентки с момента доставки в больницу было крайне тяжелым. Персонал прилагал максимум усилий для спасения жизни пациентки и больница была готова немедленно применить индивидуальное оперативное вмешательство, как только это позволило бы состояние пациентки. На протяжении всего времени госпитализации женщине оказывали необходимую помощь и лечение, тактику лечения неоднократно обсуждали на консилиуме. Близких пациентки постоянно информировали о ее состоянии, лечении и прогнозах, – сказал замдиректора Голубаева. – С учетом сложного состояния пациентки больница активно общалась с ее близкими, руководствуясь интересами пациентки".