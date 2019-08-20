Представители Camelia сказали DELFI, что на данный момент проводят внутреннее и полицейское расследование. По их словам, аптекари оказали женщине необходимую помощь и ждали скорую, однако Рима рассказала DELFI иную версию происшествия.

"Я зашла в аптеку Camelia в то время, когда там действуют скидки, – рассказала Рима. – Людей было много, но большинство – пенсионеры, видно, они ждут, когда будут скидки, и приходят в эти часы. В аптеке были практически одни женщины".

Рима стояла в очереди, когда в помещение вошла пожилая женщина. Чувствовалось, что она дышит с трудом. "Она так тяжело дышала, что ее дыхание слышали все, люди поворачивались к ней, – рассказала Рима. – В аптеке музыка не играет, там тихо. Аптекари должны были отреагировать на такого человека, ведь женщина тяжело дышала, слышались хрипы, но аптекари делали свое дело".

Рима рассказала, что ни одна из аптекарей не поинтересовалась, не нужна ли женщине помощь.

Другие клиенты предложили пожилой женщине сесть на стул, но она отказалась.

Через некоторое время женщина упала. "Я закричала аптекарям: вызывайте скорую. Я не знала ни адреса, ни названия аптеки, – рассказала Рима. – Тогда одна из работниц аптеки стала звонить, потом кричала через всю аптеку, спрашивая, не потеряла ли женщина сознание. Она даже не подошла к женщине, не пощупала пульс. Она нам кричала: она в сознании? Ей сказали - вы же медработник, подойдите и посмотрите, ведь мы не врачи, не понимаем, в сознании она или нет. Поговорила по телефону и продолжила работу".

По словам Римы, кто-то из клиентов попросил аптекарш подойти к упавшей женщине и подложить ей что-нибудь под голову, но ей ответили, что женщина все равно лежит на боку.

Рима сказала, что после этого женщине что-то положили под голову, закрыли двери, но продолжили обслуживать находившихся в помещении клиентов.

Врачи скорой помощи приехали через 10 минут, но женщина уже была мертва.

Представитель ЗАО Nemuno vaistinė, которому принадлежит сеть аптек Camelia, Юстинас Калвайтис сказал DELFI, что сожалеет о случившемся и искренне соболезнует близким покойной.

Он принес извинения и находившимся в аптеке клиентам. Калвайтис подтвердил, что аптекари также дают клятву Гиппократа и учатся оказывать первую помощь.

"Каждый будущий аптекарь во время учебы проходит курсы оказания первой помощи, а потом регулярно повторяет курс, поэтому аптекари точно знают, как оказать первую помощь. Мы все знаем, что помощь начинается со звонка по номеру 112, потом оператор говорит, что и как делать, какие действия предпринять, а чего не делать", – сказал Калвайтис.

По его словам, пока ехали врачи, аптекари проверили состояние женщины. "В данном случае женщину попросили положить на бок и ждать врачей. Аптекари точно не были равнодушны в отношении потерявшей сознание женщины. И подошли, положили на бок, и еще несколько раз до приезда врачей оценили состояние пациентки. Очень жаль, что на этот раз врачам не удалось спасти жизнь человека", – сказал Калвайтис.