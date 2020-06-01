В Вильнюсских барах и кафе карантин никого не волнует: текут реки алкоголя, оставляют щедрые чаевые, от клиентов нет отбоя

Журналист пишет, что такого количества посетителей кафе в Вильнюсе он не видел даже в лучшие времена. Возможно, это результат того, что муниципалитет разрешил кафе и ресторанам установить столики в общественных местах, на тротуарах, в парках и скверах. Были даже закрыты некоторые улицы (например, ул. Стиклю и Савичаус). Сейчас по тротуару сложно пройти. Вильнюс напоминает Барселону, Париж или Рим.

Самое интересное, что сейчас в кафе и рестораны ходят даже те, кто раньше этого не делал и выходил в город раз в год.

"Кажется, что мы где-то за границей. Все такие веселые, счастливые. За неделю мы второй раз выбрались в центр, это станет новой традицией", – порадовались две встреченные женщины.

В социальных сетях уже почти месяц делятся фотографиями с вильнюсских улиц. "Улица Короны, "вечер обмена вирусом", "коронируемся", так многие пользователи подписывают фотографии, сделанные в городе. Людей на улицах так много, что, кажется, никакого карантина и не было. А о кризисе в деятельности баров, кажется, тут никто ничего не слышал.

"Какой еще кризис? Празднуем жизнь", – сказала, смеясь студентка Эгле. Днем она работает в кофейне, а вечером приходит в винное кафе Старого города. На вопрос, не думает ли она, что сейчас надо экономить деньги, о чем говорят политики и экономисты, она смеясь ответила: "Не знаю, что они там говорят, но у нас в кафе после карантина оставляют больше чаевых, бывает больше 50 евро за день".

Из кафе не выходит и другой собеседник, работающий в сфере общепита. Бармен Мантас сидел в одном из кафе на ул. Савичаус и пил с другом пиво. "Бары приходят в себя, люди идут с первого дня, когда их разрешили открыть. Но это можно объяснить, мы все были закрыты, соскучились по общению с друзьями, беседам, шуткам", – сказал он. По его словам, в кафе и барах он не экономит, поскольку хорошо зарабатывает. Мантас сказал, что о начавшемся кризисе он ничего не слышал.

"Люди соскучились, клиентов очень много. Даже дополнительных столиков не хватает", – радуется бармен Агнета из Paviljonas. Ее клиенты не экономят и щедро оставляют на чай.

Считать чужие деньги невежливо, но интересно. Поэтому журналист старался смотреть, кто и сколько оставляет на чай. Выяснилось, что литовцы - щедрые клиенты. Бывало оставляли и по 10 и по 20 евро.

"Мы всеми способами пытаемся встать на ноги. За время карантина наш оборот увеличился на 85-90%, поэтому мы стараемся делать все, чтобы принять как можно больше людей", – сказала работница ресторана Cozy Рената. Во время жесткого карантина этот ресторан занимался доставкой еды на дом.

Ресторан Cozy вводит различные новшества, но при этом старается не нарушить требования карантина. Например, между столиками на улице есть специальные стеклянные перегородки, это позволяет уменьшить расстояние между столиками. Кроме того, такие перегородки защищают клиентов от ветра.

До последующих послаблений владелец Cozy голландец Берн Тер Брак сажал за пустые столики в помещении манекены в одежде от известных дизайнеров.

Так заполнилась пустота, а дизайнеры смогли бесплатно демонстрировать свои коллекции.

Эмилия и Рута - две встреченные девушки, рады тому, что снова работают кафе и рестораны. Их журналист встретил на террасе Wingis, у рынка Halė.

"Открылось много новых мест – это здорово. Хочется больше времени проводить в городе, все увидеть. Мы сегодня побывали на трех террасах, и думаем, это еще не все", – сказали девушки. Девушки пили коктейли и рассказывали, что этот период для них нелегкий. "Мы обе остались без работы, в мире кино сейчас застой. Ничего сейчас не снимают, поэтому нам тяжело. Но не хочется сидеть дома и ничего не делать, мы все равно идем в люди, общаемся. Такова жизнь, живем на сбережения и надеемся, что скоро сможем работать и заработать", – сказали девушки. За коктейли они заплатили по 7 евро, поэтому еду заказывать не стали. "Поесть и дома можно", - смеясь сказали оно

В баре Distilerija около Минздрава, в баре Piano man и Mililitrai можно заметить, что алкоголь популярнее еды. Дангуоле, которая потягивала коктейль, на вопрос, почему она заказала напиток, а не еду, ответила: "Потому что карантин достал, дома поели после работы, а сейчас пришли освежиться". Она приходит в городские кафе несколько раз в неделю хотя бы на час. "В основном за вином или коктейлем, есть пока не заказывали", – сказала Дангуоле.

Работники многих баров в беседе с журналистом подтвердили, что люди стали чаще заказывать алкоголь. Некоторые напиваются до такого состояния, что не могут стоять на ногах. Журналист своими глазами наблюдал на ул. Вису Швянтую у террасы бара Bukowski что-то кричал пьяный мужчина. Ему на помощь приехала скорая. Трое медработников уговаривали его сесть в машину.

"Люди озверели и забыли, что такое вежливость. Приходят в бар и вместо того, чтобы взять бокал пива – заказывают сразу 4", – сказала бармен Amadeus Довиле. Она заметила, что многие истосковались по возможности выпить в баре, поэтому сейчас пытаются наверстать упущенное.

"Особенно это было заметно в самом начале. Казалось, некоторые пьют ради спортивного интереса, чтобы скорее напиться. Может, это результат долгого сидения дома, не знаю" – сказала бармен.

Ее слова подтвердили клиента бара Bardakas Вайдас и Гедиминас. Они праздновали день рождения в баре на ул. Вильняус. "Мы не считаем, не экономим,пьем, сколько влезет", – сказали они, показывая на уставленный бутылками стол. На вопрос, сколько им стоил такой пир, ведь бутылками пить в баре - дорогое удовольствие, они ответили: "Дорого будет, мы еще не платили. Но какая разница, у нас ведь праздник, не надо экономить, все у нас в стране нормально, нам здесь жить нравится".

Ситуация испугала двух 12-классниц, они даже достали маски. "Там никто не соблюдает дистанцию, людей так много, что невозможно пройти", – сказали Диана и Анастасия.

"Мы были в пончечной, приятно провели время", – сказали они. Девушки рассказали, что все же ситуация с коронавирусом пока неспокойная, поэтому задерживаться в городе не хотели.

Хорошо, что девушки не видели, что на ул. Вилняус творится в сумерках. В темное время кафе и бары не в силах вместить всех желающих. Стоят очереди в ожидании столика, люди заказывают напитки и садятся прямо на тротуар.

"Очень много людей, кажется, что в городе какой-то праздник. Здорово, что возвращается нормальная жизнь", – сказали три подружки Года, Мантвиле и Карина. Они пили вино в одном из кафе. На вопрос, как они выбирали напиток? Обратили ли внимание на цену, ведь сейчас многие экономят?

"Нет, мы выбирали по вкусу, но так получилось, что выбрали самое дешевое, может, не все так плохо", – сказали девушки.

За соседним столиком сидели Мантас и Аушрине и пили коктейли. "Мы выпили 4, возьмем еще два. Когда нет мероприятий – остаются только бары, вот и сидим здесь", – сказал молодой человек. Он сказал, что заплатит за напитки около 70 евро и еще 10 оставит на чай.

"Я работаю в сфере ИТ, у нас зарплаты не снижали, все хорошо, я могу себе это позволить, не переживайте", – сказал он.