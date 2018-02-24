Испытательный проект, в ходе которого к больным будут ездить две бригады врачей, будет проводится в Вильнюсе и в Вильнюсском районе. В нем будут участвовать Центральная и Науининкская поликлиники города, а также Жальгирисская клиника Вильнюсской университетской больницы.

Этот проект будут финансировать на деньги Евросоюза, на него выделили 70 000 евро.

По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, этот проект ориентирован на недееспособных людей, людей, нуждающихся в продолжительном специальном уходе.

"Наша цель - сформировать подходящие способы предоставления услуг, которые облегчат этим людям жизнь. В ходе проекта к пациентам на дом будут приезжать мобильные команды зубных врачей-специалистов поликлиник", – цитируются в сообщении Минздарав слова министра.

В тяжелых и сложных случаях пациентов будут доставлять в Жальгирисскую клинику, где могут предоставлять необходимые недееспособным пациентам услуги.

Подобные услуги недееспособным людям предоставляют в Голландии, Бельгии, Скандинавских странах.

После проведения пилотного проекта оценят его результаты и представят рекомендации по организации и предоставлению таких услуг в масштабах всей страны.