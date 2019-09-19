19 сентября утром в Вильнюсе женщина отказалась от помощи врачей и родила ребенка дома. На дом к женщине вызвали скорую, однако роженица от помощи врачей отказалась, поэтому на место происшествия вызвали полицию.
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Эту информацию DELFI подтвердили заведующая отделом коммуникации ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская и директор Вильнюсской станции скорой помощи Здислав Скварцяны.

Врачей и полицию вызвали в Парк Оза, на ул. K.Ульвидо, в 10.27 ч.

Женщина родила ребенка дома. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Скварцяны сказал, что, по имеющимся у него данным, состояние младенца хорошее.

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Несмотря на то, что в Литве принят порядок родов на дому и действует с начала этого года, Минздрав указал, что сейчас ни у одного учреждения нет лицензии на предоставление таких услуг.

"В Литве на предоставление таких услуг нужно получить лицензию, до сих пор за такой лицензией никто не обращался. Значит, то, что произошло в четверг утром, - это нелегальная деятельность. Далее этим будет заниматься правоохрана", – сказала советник министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене.

Она прибавила, что подобные роды на дому без присутствия врачей из получивших специальную лицензию учреждений, являются нелегальными.

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