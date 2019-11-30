Перед зажжением огней на этой елке мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обещал, что столичная елка в этом году будет претендовать на титул самой красивой елки Европы и множество туристов съедется в Вильнюс, чтобы полюбоваться на нее.