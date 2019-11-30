30 ноября, в 19 ч. на главной елке Литвы зажглись праздничные огни – раскрыт секрет, какой же будет рождественская красавица в этом году. Елка в этом году украшена шахматными фигурами и светится белыми и синими огнями.
© DELFI / Tomas Vinickas

Перед зажжением огней на этой елке мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обещал, что столичная елка в этом году будет претендовать на титул самой красивой елки Европы и множество туристов съедется в Вильнюс, чтобы полюбоваться на нее.

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