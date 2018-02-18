В Вильнюсе вспоминали о событиях столетней давности и неподалеку от Дома сигнатаров вслух зачитали имена ста женщин, принимавших участие в создании Литвы, однако о них редко вспоминают по их женским именам - книгонош, литераторов, докторов наук, спасителей евреев, ученых и др.

Кроме того, участники инициативы объявили об Акте 17 февраля, который содержит призыв к созданию демократического государства, где все должны иметь равные возможности для участия в жизни государства. Документ зачитали с балкона гостиницы Narutis, а не как планировали участники. В Доме сигнатаров, где активистки этой инициативы намеревались объявить об Акте, их впустить отказались.

Прошедшая в столице Литвы акция была не случайной. Очень мало кто до сих пор знает о том, что 17 февраля 1918 года в только провогласившей независимость Литве произошла первая акция протеста.

Профессор Виргиния Юренене, исследующая вопрос движения женщин, рассказала, что на акцию собралась тысячная толпа и приняла петицию. В петиции содержались требования включить в Совет Литвы женщин.

Таким образом, хотя сегодня и мало кто спрашивает, почему среди сигнаратов не было женщина, в то время были люди, полагающие, что это не нормальная ситуация, т.е. качество демократии создаваемого государства может гарантировать только представительство всех жителей.

После того, как участники акции зачитали имена у Дома сигнатаров, их внимание переключилось на Вильнюссскую художественную академию, название которой в последнее время часто звучало в контексте сексуальных домогательств.

У здания академии появились установленные художницей Эгле Гребляускайте буквы #MeToo, тем самым выразив солидарность жертвам насилия и сексуальных домогательств.