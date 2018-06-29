В Вильнюсе состоится презентация достроенного Дворца правителей. Восстановление Нижнего замка заняло 15 лет.
Valdovų rūmai
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

29 июня будет представлена вторая часть дворца.

Официальное торжество по случаю завершения строительства намечено на 6 июля, День коронации Миндаугаса.

В восстановленном дворце действует музей. Общая площадь построек – 13 500 кв. м. В музее хранится 0,5 млн. уникальных археологических экспонатов.

Работы по восстановлению дворца были начаты в 2002 году. 17 марта 2004 г. тогдашний президент Литвы Альгирдас-Миколас Бразаускас положил первый кирпич на фундамент дворца.

В июле 2013 г. для посетителей была открыта первая часть дворца.

В общей сложности дворец обошелся в 100 млн. евро.

Нижний замок в Вильнюсе был разрушен 200 лет назад. Его восстановили над обнаруженными во время раскопок 1987 – 2001 гг. остатками дворца. Это составная часть вильнюсского дворцового комплекса – княжеский замок, который стоял между Кафедральным собором и Замковой горой. Дворец состоит из 4 корпусов с закрытым внутренним двором.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Zarasų lankytini objektai Zaraso ežero sala Stelmužės ąžuolas Stiklinis avilys

Литовская Швейцария: 303 озера и невиданный доселе круг обозрения

Наверное , недаром Зарасай нередко называют литовской...

В Каунас доставили памятник, от которого отказался Вильнюс (4)

Памятник Погоня (Витис) Арунаса Сакалаускаса , который...

Весна Црнич-Гротич: "С развалом СССР русский язык утратил свою важность" (9)

Когда в хорватском городе Вуковар власти попытались...

Жизнь с покойным: неясный порядок приводит к разногласиям (8)

Тысячи людей держат у себя дома урны с прахом усопших...

Сейм Литвы принял пенсионную реформу (7)

Во вторник парламент Литвы окончательно принял...

TOP новостей

Жизнь с покойным: неясный порядок приводит к разногласиям (8)

Тысячи людей держат у себя дома урны с прахом усопших...

Alexandra Kremer-Khomassouridze Alexandra Kremer-Khomassouridze Oksanaras Koršunovas, Alexandra Kremer-Khomassouridze Oksanaras Koršunovas, Alexandra Kremer-Khomassouridze

Любимая женщина Оскараса Коршуноваса: когда я приезжаю в Вильнюс, у меня никогда нет обратного билета в Париж (17)

Хотя они вместе творят, путешествуют и просто радуются...

Vytis atvyko į Kauną Vytis atvyko į Kauną Vytis atvyko į Kauną Vytis atvyko į Kauną

В Каунас доставили памятник, от которого отказался Вильнюс (4)

Памятник Погоня (Витис) Арунаса Сакалаускаса , который...

Министр: транзит футбольных болельщиков через Литву прошел слаженно (7)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил,...

Погода: перемены начнутся с пятницы

После нескольких сухих и жарких дней уже со второй...