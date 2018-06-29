29 июня будет представлена вторая часть дворца.

Официальное торжество по случаю завершения строительства намечено на 6 июля, День коронации Миндаугаса.

В восстановленном дворце действует музей. Общая площадь построек – 13 500 кв. м. В музее хранится 0,5 млн. уникальных археологических экспонатов.

Работы по восстановлению дворца были начаты в 2002 году. 17 марта 2004 г. тогдашний президент Литвы Альгирдас-Миколас Бразаускас положил первый кирпич на фундамент дворца.

В июле 2013 г. для посетителей была открыта первая часть дворца.

В общей сложности дворец обошелся в 100 млн. евро.

Нижний замок в Вильнюсе был разрушен 200 лет назад. Его восстановили над обнаруженными во время раскопок 1987 – 2001 гг. остатками дворца. Это составная часть вильнюсского дворцового комплекса – княжеский замок, который стоял между Кафедральным собором и Замковой горой. Дворец состоит из 4 корпусов с закрытым внутренним двором.