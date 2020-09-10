В Вильнюсе заторы образовались на 19 улицах

Представители муниципалитета заметили, что заторы сформировались на целом ряде улиц. Вот их список:

ул. Лукишкю в сторону перекрестка с ул. Гинею;

ул. Карейвю в сторону перекрестка с ул. Калварию-Озо;

ул. Оланду в сторону кольца Оланду;

Эйшишкское шоссе в сторону ул. Дарюса и Гиренаса;

ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка с ул. Жальгирё (из центра);

ул. Жальгирё в сторону ул. Калварию (со стороны Гележинё Вилко);

ул. В.Кудиркос в сторону Й.Ясинскё—Памянкальнё (со стороны Швитригайлос);

ул. Озо в сторону ул. Гялвону (со стороны ул. Карейвю);

ул. Озо в сторону ул. Гялвону (со стороны Шешкине);

проспект Лайсвес в сторону ул. Юстинишкес (из центра);

проспект Лайсвес в сторону ул. Ригос-ул. Буйвидишкю (из центра); проспект Саванорю в сторону перекрестка с ул. Жемайтес-ул.В.Петарё (из центра);

ул Карейвю в сторону ул. Жирмуну (со стороны ул. О.Милашяус);

ул. Озо в сторону перекрестка с ул. Карейвю-Калварию;

ул. Швитригайлос в сторону перекрестка с Кауно (из центра);

ул. Швитригайлос (в сторону центра);

проспект Пилайтес в сторону перекрестка с ул. Спаудос (из центра);

проспект Саванорю в сторону перекрестка с ул. Вилкпедес (в центр);

ул. Осло в сторону ул. Гарюну.