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По данным муниципальной компании Susisiekimo paslaugos, с 17 ч. на 19-ти улицах столицы зафиксированы заторы.
В Вильнюсе заторы образовались на 19 улицах
© DELFI / Domantas Pipas

Представители муниципалитета заметили, что заторы сформировались на целом ряде улиц. Вот их список:

ул. Лукишкю в сторону перекрестка с ул. Гинею;
ул. Карейвю в сторону перекрестка с ул. Калварию-Озо;
ул. Оланду в сторону кольца Оланду;
Эйшишкское шоссе в сторону ул. Дарюса и Гиренаса;
ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка с ул. Жальгирё (из центра);
ул. Жальгирё в сторону ул. Калварию (со стороны Гележинё Вилко);
ул. В.Кудиркос в сторону Й.Ясинскё—Памянкальнё (со стороны Швитригайлос);
ул. Озо в сторону ул. Гялвону (со стороны ул. Карейвю);
ул. Озо в сторону ул. Гялвону (со стороны Шешкине);
проспект Лайсвес в сторону ул. Юстинишкес (из центра);
проспект Лайсвес в сторону ул. Ригос-ул. Буйвидишкю (из центра); проспект Саванорю в сторону перекрестка с ул. Жемайтес-ул.В.Петарё (из центра);
ул Карейвю в сторону ул. Жирмуну (со стороны ул. О.Милашяус);
ул. Озо в сторону перекрестка с ул. Карейвю-Калварию;
ул. Швитригайлос в сторону перекрестка с Кауно (из центра);
ул. Швитригайлос (в сторону центра);
проспект Пилайтес в сторону перекрестка с ул. Спаудос (из центра);
проспект Саванорю в сторону перекрестка с ул. Вилкпедес (в центр);
ул. Осло в сторону ул. Гарюну.

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