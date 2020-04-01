По словам советника мэра Ремигиюса Шимашюса Евы Дирмайте, глава Шешкинской поликлиники рассказала о новой ситуации в учреждении – чтобы обезопасить врачей, их продолжают тестировать, анализы берут у всех врачей, которые контактировали с заболевшими работниками.
"По данным поликлиники, в одонтологическом отделении на сегодняшний день установили два новых случая COVID-19. Это были врачи из 37 лиц, которых ранее выявили как контакты заболевшего врача", – сказала Дирмайте.
Она сказала, что оба врача находятся дома в режиме самоизоляции, на работу они не ходят с 26 марта.
Директор поликлиники информировала мэрию, что на данный момент в поликлинике работала одна команда, у которой не было контакта, кроме того, этих врачей проверяли, их тесты были отрицательные. Однако после получения новых данных администрация муниципалитета закрывает поликлинику, со 2 апреля все услуги врачи будут предоставлять дистанционно. Закрыто и одонтологическое отделение, пациентов направят в другие поликлиники. В этой поликлинике временно остановят предоставление услуг по вакцинации детей.
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