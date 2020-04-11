В Вильнюсе закрыли парк сакур из-за большого скопления людей

Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации города Вильнюса, рассказал об этом решении в своем аккаунте Facebook. Он заверил, что когда увидел, что не получится контролировать поток посетителей, пришлось принять такое решение.

"Мы ежедневно отслеживаем потоки жителей и транспорта в городе. С помощью дронов мы видим реальные потоки напрямую. Это позволило нам избежать поспешных решений о закрытии парков, поскольку мы видели, как люди следуют рекомендациям по безопасности и только в исключительных случаях не реагируют даже на звуковые предупреждения дронов.

Тем не менее, у нас другая ситуация с парком сакур. Мы видели, что не сможем контролировать поток людей здесь - он слишком большой. Поэтому было принято решение физически ограничить доступ к этому парку - с сегодняшнего дня он огорожен и доступ к нему запрещен. Селфи с сакурами придется ждать до следующего года.

Вначале мы попробовали мягкие инструменты - мы повесили информационные таблички, вместе с Telia мы сделали прямую трансляцию парка сакур (https://karantinas.lt/sakuros/), но стремление делать селфи было больше, чем наши усилия. Поток людей в этом месте настолько велик, что ни дрон, ни дежурные офицеры на месте не вытащат этих людей оттуда. Необходимо понимать, что нет проблемы в том, чтобы прийти с ребенком и сфотографироваться. Проблема в том, что в одном и том же месте есть сотни или тысячи таких людей, как вы.

Вот так грустно в этот раз. Оставайтесь дома и крепких вам пасхальных яиц", - объяснил он такое решение.