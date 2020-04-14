В Вильнюсе зафиксирована 26 смерть от коронавируса

Пациент не относился к группе риска.

Это уже вторая смерть от коронавирусной инфекции во вторник, недавно стало известно о смерти в Каунасе пожилой женщины из Мариямполе.

По данным на вторник, в Литве COVID-19 установлен у 1070 человек, 26 человек умерли, выздоровевшим считается 101 человек.