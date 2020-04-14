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В Вильнюсской университетской больнице Сантарос во вторник умер 26-й пациент с коронавирусом, подтвердили BNS представители клиники.
В Вильнюсе зафиксирована 26 смерть от коронавируса
© DELFI / Kiril Čachovskij

Пациент не относился к группе риска.

Это уже вторая смерть от коронавирусной инфекции во вторник, недавно стало известно о смерти в Каунасе пожилой женщины из Мариямполе.

По данным на вторник, в Литве COVID-19 установлен у 1070 человек, 26 человек умерли, выздоровевшим считается 101 человек.

ru.DELFI.lt
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