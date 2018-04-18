В саду Тиунэ Сугихары, на набережной Нерис, уже распустились первые цветы сакур. Специалисты уверяют, что в этом году сакуры будут цвести лучше, чем в прошлом.

Напомним, что в прошлом году во время цветения сакур вернулись заморозки, и цветки замерзли.

Однако эксперт Кястутис Птакаускас сказал, что в этом году такого не будет.

"В прошлом году многие бутоны замерзли. Виноваты весенние заморозки. Но в этом году, кажется, цветение будет красивым", – порадовался специалист.

По его словам, сакуры цветут около двух недель. Зацвели сакуры у Нерис, а в ботаническом саду они будут цвести позже.

"Первыми зацветают сакуры у Национальной художественной галереи – в парке Сугихары. Потом зацветают и в ботаническом саду. Это растения разных сортов", – сказал Птакаускас.