В саду Тиунэ Сугихары, на набережной Нерис, уже распустились первые цветы сакур. Специалисты уверяют, что в этом году сакуры будут цвести лучше, чем в прошлом.
Напомним, что в прошлом году во время цветения сакур вернулись заморозки, и цветки замерзли.
Однако эксперт Кястутис Птакаускас сказал, что в этом году такого не будет.
"В прошлом году многие бутоны замерзли. Виноваты весенние заморозки. Но в этом году, кажется, цветение будет красивым", – порадовался специалист.
По его словам, сакуры цветут около двух недель. Зацвели сакуры у Нерис, а в ботаническом саду они будут цвести позже.
"Первыми зацветают сакуры у Национальной художественной галереи – в парке Сугихары. Потом зацветают и в ботаническом саду. Это растения разных сортов", – сказал Птакаускас.
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