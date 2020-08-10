В Вильнюсе выясняют причину обвала балкона: в городе может быть около 2000 таких балконов

"По предварительным данным, помещения безопасны, в них можно жить. Эвакуирован только житель первого этажа, поскольку там сломано перекрытие. Причина обвала, возможно, тяжелая железобетонная конструкция массой 2 тонны, видевшая на двух узлах.

Кроме того, владельцы застеклили балкон не по проекту, это вызвало тепличный эффект, началась эрозия, конструкции не выдержали и перегородка упала", – сказала она.

Шлаюте сказала, что сейчас создают комиссию, которая расследует обстоятельства происшествия, виновника и что делать дальше.

"Состоится заседание комиссии, вызовут председателя жилтоварищества, представителей муниципалитета. Только эксперты могут назвать причину аварии, и что теперь делать", – сказала она.

По ее словам, есть данные о том, что в Вильнюсе может быть около 2000 таких балконов.

"Насколько мне известно, администраторы готовят проекты, мэрия готовит финансирование, в Старом городе – до 50% суммы. Сегодня за счет этих средств уже починили 600 балконов, всего выделили на работы 700 000 евро", – сказала Шлаюте.

Она указала, что за состояние дома отвечают его владельцы.

"Если выяснится, что виноват председатель, ему грозит административная ответственность", – сказала Шлаюте.

По ее мнению, что касается пятничного инцидента, то виноваты могут быть и владельцы квартиры.

"В первую очередь сами хозяева виноваты в случившемся. Они должны были осознать, что нельзя самовольно делать то, чего нет в проекте. Думаю, ответственность лежит на них. За этим должна следить Государственная инспекция по строительству и планированию территорий", – сказала специалист.

Шлаюте заметила, что муниципалитет не может наказывать жителей, которые самовольно застеклили балконы.

"Если они хотят это сделать, должны обратиться в муниципалитет и получить разрешение, а перед этим – получить разрешение других жильцов", – сказала она, правда, не могла точно сказать, сколько таких разрешений выдал муниципалитет.

Шлаюте рассказала, что иногда владельцы квартир не впускают специалистов к себе домой.

"А ведь только изнутри можно увидеть деформацию. С улицы не видно. Если владелец помещения внутрь не пускает, мы обращаемся в суд. Только суд может разрешить войти на территорию частной собственности", – сказала она.

Напомним, что 7 августа обвалился балкон на 15 этаже многоквартирного дома. Во время инцидента никто не пострадал, однако из-за трещин в конструкции дома эвакуировали жителей нескольких квартир. После инцидента главный архитектор Вильнюсской мэрии Миндаугас Пакальнис сказал, что этот инцидент показал - многоквартирные дома, построенные в советское время нельзя считать безопасными.