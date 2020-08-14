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В пятницу утром в Вильнюсе вышла из строя система информирования пассажиров общественного транспорта, а также работа мобильных приложений.
Муниципальная компания "Услуги сообщения" информирует, что временно не работают табло, а также система отображения движения транспорта в реально время на сайте stops.lt и в приложениях mTicket и Trafi.
Компания выясняет причины сбоя в работе систем.
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