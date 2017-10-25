В Вильнюсе выпал первый снег и хотя зиму еще не ждут, остается лишь констатировать, что она уже близко.
Несмотря на сомнения скептиков, прогноз синоптиков подтвердился и в Вильнюсе пошел снег.
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