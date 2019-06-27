4 июля в Вильнюсе у Театра оперы и балета состоится торжественное открытие реконструированного фонтана.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Фонтан не работал много лет и выглядел непривлекательно. После его реконструкции в городе появится еще одно место проведения досуга.

Открытие фонтана состоится 4 июля вечером. Во время церемонии по инициативе театра будет звучать музыка - опера Рихарда Штрауса "Саломея" (в записи с Зальцбургского фестиваля, исполнитель - Асмик Григорян).

На обновление фонтана городские власти выделили около 300 000 евро, еще 240 000 евро выделил театр. Подрядчик - Poolservice.LT.

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