Фонтан не работал много лет и выглядел непривлекательно. После его реконструкции в городе появится еще одно место проведения досуга.

Открытие фонтана состоится 4 июля вечером. Во время церемонии по инициативе театра будет звучать музыка - опера Рихарда Штрауса "Саломея" (в записи с Зальцбургского фестиваля, исполнитель - Асмик Григорян).

На обновление фонтана городские власти выделили около 300 000 евро, еще 240 000 евро выделил театр. Подрядчик - Poolservice.LT.