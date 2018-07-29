В Вильнюсе все еще не хватает детских садов

С сентября Вильнюсская мэрия намерена учредить 300 дополнительных мест в детских садах в Пилайте, Жирмунай, Траку Воке и Веркяй.

Представитель Родительского форума отмечает, что мест в детских садах Вильнюса не хватает постоянно, но это условная проблема. Есть родители, которые регистрируют детей, но не намереваются их водить в детский сад.

По данным Образовательного центра информационных технологий, чаще всего не хватает мест в детских садах крупных городов, где живет много семей, строят дома, а об инфраструктуре новых районов не думают. В регионах такой проблемы нет – на 100 детей почти всегда приходится больше 100 мест в детских садах. Но и в регионах иногда бывают небольшие очереди, поскольку в последнее время люди чаще стали отправлять детей в детские сады.

В конце 2017 г. в Литве было почти 700 детских садов, их посещали больше 119 000 детей. Больше всего детей этого возраста было в Вильнюсском и Каунасском округах, меньше всего – в Таурагском.