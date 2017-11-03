В Вильнюсе возрождается из небытия уникальный еврейский архив

Сейчас в Нью-Йорке проходят презентации части вновь идентифицированных документов, в будущем намечается познакомить с ними и литовскую общественность.

"Каждый день идентифицируются все новые документы, и они позволяют утверждать, что наша Национальная библиотека сохранила один из наиболее значительных сборников иудаистического документального наследия в Литве и мире", - говорит глава Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса Реналдас Гудаускас.

Спрятали в костеле

До Второй мировой войны в Вильнюсе были сотни еврейских общественных, религиозных, культурных и научных организаций. Особенно важным был действовавший с 1925 года до Второй мировой войны Институт иудаистических научных исследований YIVO. Он изучал жизнь евреев в Восточной Европе, от Германии до России, от Балтийских стран до Балкан, собирал еврейский народный фольклор, мемуары, книги и публикации, документы еврейской общины, издавал словари, брошюры и монографии.

Большинство документов, часть которых относится к XVII веку - на идиш и иврите.

Оккупировавшие в 1941 году Вильнюс нацисты уничтожили еврейскую общину и разграбили ее культурные богатства. Часть книг и рукописей YIVO и других организаций немцы вывезли во Франкфурт. В 1946 году войска США обнаружили эти материалы и переместили их в Нью-Йорк, где в то время уже действовал филиал института YIVO, к которому после войны перешли все его функции.

После войны советская власть старалась уничтожить оставшуюся в развалинах Вильнюсского еврейского гетто изданий и рукописей, проводя в жизнь сталинскую антисемитскую кампанию. Уникальные документы были спасены литовцем, директором Книжной палаты Антанасом Ульписом, который спрятал их в принадлежавшем Книжной палате костеле Св. Юргиса.

После восстановления независимости Литвы понемногу стали проводиться исследования этих документов. Однако подробные исследования начались лишь несколько лет назад, когда началась реализация совместного проекта с институтом YIVO в Нью-Йорке, а новый толчок исследованиям дал открытый в этом году в Национальной библиотеке Центр иудаистических исследований (ЦИИ).

Идет объединение еврейского наследия

Глава ЦИИ Лара Лемпертене говорит, что о существовании рукописей было известно, но только в этом году "сформировалось образование соответствующих институциональных, профессиональных и партнерских обстоятельств, позволяющее дать оценку этим документам и инициировать работу с ними".

"После учреждения центра наши коллеги информировали, что в отделе рукописей в центральном здании (библиотеки - ред.) хранится большое количество документов, которые предположительно еврейского происхождения, и предложили посмотреть их. Их было обнаружено столько, что вскоре нам выделили целое хранилище только под еврейские рукописи", - сказала BNS Л. Лемпертене.

По ее словам, самое ценное - то, что находившиеся в разных местах документы снова "соединяются в концептуальном, интеллектуальном и физическом отношении".

В октябре в офисе института YIVO в Нью-Йорке впервые состоялась презентация десяти наиболее значительных вновь идентифицированных документов из сборника документального наследия иудаистики Национальной библиотеки.

Среди них рукописный Трактат об астрономии Иссахара Бер-Кармоля, относящийся к 1751 году, рукописный цензурный экземпляр декламатора театра Абраома Гольдфадена на идиш, датированный 1883 годом, договор Изаока Лейбуша Переца, составленный им собственноручно в Варшаве в 1914 году, письмо одного из самых известных еврейских историков Симона Дубнова Залмену Рейзену, написанное в 1934 году, цикл поэта Вильнюсского гетто Авраома Суцкевера "Десять стихотворений", написанный от руки в Вильнюсском гетто в 1943 году.

По словам представителей библиотеки, с учетом вновь идентифицированных документов будут пересмотрены и списки документов, намеченных к описи, консервации и оцифровке, а также будет предпринят поиск возможностей познакомить общественность с уникальным сборником иудаистических документов, сохранившимся в Литве.

Национальная библиотека в рамках проекта с YIVO с декабря 2015 до сентября этого года оцифровала 2668 книг иудаистической коллекции, информировала BNS библиотека.